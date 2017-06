Spoeddebat over bestuurscrisis Rotterdam

De gemeenteraad belegt donderdag een spoeddebat over de politieke verhoudingen na de overstap van Leefbaar-raadslid Mo Anfal naar de partij NIDA. Door die overgang is de coalitie van Leefbaar Rotterdam, D66 en CDA haar meerderheid van één zetel in de raad kwijt.

Burgemeester Ahmed Aboutaleb spreekt dinsdag al met de fractievoorzitters van de tien partijen in de raad, bevestigt zijn woordvoerder berichtgeving in het AD. Hij wil als voorzitter van de gemeenteraad van de partijen vernemen hoe zij tegen de bestuurscrisis aankijken en hoe die zou kunnen worden opgelost.

Aboutaleb vernam maandagmiddag via een brief die Anfal bij de griffie bezorgde van de overstap van het raadslid naar de oppositiepartij NIDA. Door die overstap steunt de coalitie niet langer op 23, maar nog maar op 22 zetels in de 45 zetels tellende gemeenteraad.