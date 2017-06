Verblijf in terroristengebied niet strafbaar

Het wordt toch niet strafbaar om te verblijven in gebieden waar terroristische groeperingen de dienst uitmaken. Dat blijkt uit een wetsvoorstel dat dinsdag naar de Tweede Kamer is gestuurd door minister Stef Blok (Veiligheid en Justitie).

De strafbaarstelling is geschrapt omdat die niet meer nodig is. Eerder werd gedacht dat strafbaar stellen van puur het verblijf van pas zou kunnen komen. Namelijk als de terroristische bedoelingen van een terugkeerder uiteindelijk bij de rechter niet konden worden bewezen, maar wel het verblijf.

In de praktijk is gebleken dat bij de vervolging van mensen van wie vaststaat dat zij bijvoorbeeld in Syriƫ zijn geweest, het doorgaans volgens Blok goed te bewijzen is dat zij hebben deelgenomen aan een terroristische organisatie.