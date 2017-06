Helmonder vast in zaak neergestoken fietsster

Een 22-jarige man uit Helmond is woensdag aangehouden voor een brute aanval op een even oude fietsster in de Brabantse stad. Het slachtoffer werd eind mei in een weekendnacht van haar fiets getrokken, geslagen en ,,bewerkt met een mes”, zoals de politie het omschreef. Ze liep ernstige verwondingen op aan haar gezicht.

De politie besteedde veel aandacht aan de zaak en bracht die ook volop in de publiciteit via de tv-programma’s Opsporing Verzocht en het regionale Bureau Brabant. Een compositietekening van de dader circuleerde op sociale media. Alle aandacht leverde tientallen tips op. De verdachte kwam zich woensdagmorgen samen met zijn advocaat melden op het politiebureau. Hij wordt verhoord, zo liet de politie Helmond op Facebook weten.