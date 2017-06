Rutte naar herdenking Helmut Kohl

Premier Mark Rutte zal namens de Nederlandse regering aanwezig zijn bij de Europese herdenking van de onlangs overleden Duitse oud-kanselier Helmut Kohl. De ceremonie is zaterdag in het Europees Parlement in Straatsburg (Frankrijk).

Kohl zal zijn opgebaard in een kist die wordt bedekt met de Europese vlag. Het is de eerste keer dat op deze manier een belangrijke Europeaan in het parlement wordt herdacht.

Kohl leidde de Bondsrepubliek van 1982 tot 1998. Tijdens zijn regering kwam de vereniging van West- en Oost-Duitsland tot stand en viel het IJzeren Gordijn. Kohl is voor zijn verdiensten voor de Europese Unie onder meer geëerd met de titel Ereburger van Europa.

Tijdens de plechtigheid houden onder anderen de Amerikaanse oud-president Bill Clinton, de Spaanse oud-premier Felipe González en de Russische premier Dmitri Medvedev een afscheidsspeech. Op het einde spreken bondskanselier Angela Merkel en de Franse president Emmanuel Macron.