Robeco SummerNights begint met broers Jussen

Arthur en Lucas Jussen openen zaterdag de 29e editie van de Robeco Summernights in het Koninklijk Concertgebouw in Amsterdam. De pianisten staan tijdens de concertreeks in juli en augustus drie keer op het podium, waarbij ze het eerste concert samen spelen met het Radio Filharmonisch Orkest.

Tijdens Robeco Summernights, het jaarlijkse zomerprogramma in het Concertgebouw, zijn meer dan tachtig concerten te zien. Het betreft allerlei genres, van klassiek tot pop en jazz. Zo zijn er optredens van de bekende Nederlandse violisten Janine Jansen, Liza Ferschtman en Simone Lamsma en is er een concert van het funk-, soul- en hiphopcollectief Re:Freshed Orchestra met rapper Brainpower. Ook het Metropole Orkest komt langs samen met Tania Kross en Sven Ratzke. Verder staat het Gershwin Piano Kwartet op het programma en brengt Richard Bona met het zeskoppige Mandekan Cubano jazz, bossanova, pop, afrobeat en fun met een Cubaans tintje.

Arthur en Lucas Jussen komen op 22 juli en 23 augustus terug met een ander programma. Vorig jaar werden voor Robeco Summernights bijna 80.000 kaarten verkocht.