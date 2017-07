Dierenorganisaties niet blij met kippenopvang

Vier dierenrechtenorganisaties zijn niet te spreken over de opvang voor kippen en hanen die de gemeente Amsterdam heeft opgezet. Ze vinden het onverteerbaar dat gedumpte kippen die in de opvang terechtkomen tussen de soortgenoten belanden die voor de slacht worden gefokt.

De kippen worden opgevangen bij de Fruittuin van West, een biologisch-dynamische boerderij waar het pluimvee vrij rondscharrelt. Mensen die van hun kip of haan af willen, kunnen die er tegen een kleine vergoeding naartoe brengen en ook de gemeentelijke kippenvanger zet er zijn vangst af. De binnengebrachte dieren krijgen een ring rond hun poot en worden niet geslacht. Deze ongelijkheid is Comité Dierennoodhulp, Stichting Rechten voor al wat Leeft, Een Dier Een Vriend en Stichting Dierennood een doorn in het oog.

,,Ook kippen kennen vriendschappen en kunnen meer dan honderd individuen onderscheiden”, stellen de organisaties in een brief aan wethouder Laurens Ivens en de gemeenteraad. ,,Van de hanen worden telkens zijn dames afgepakt. Dat doet echt wel wat met deze dieren.”

Verder vinden de organisaties het slecht dat kippen en hanen niet veilig zijn voor roofvogels. Ook zou de medische zorg tekortschieten, omdat antibiotica er taboe zijn.