Gekapseisd zeiljacht geborgen

Het Nederlandse zeiljacht dat zaterdag voor de kust van België met dodelijke gevolgen was omgeslagen, is geborgen. Het wrak ligt voor onderzoek op een kade in de havenstad Oostende.

Door het ongeval, dat gebeurde tijdens een zeilwedstrijd, kwamen twee Nederlanders van 70 en 79 jaar om het leven. Een Nederlander van 18 wordt vermist. Twee Nederlanders (17 en 53) en een 37-jarige Belg werden gered.

Volgens een woordvoerster van het Belgische Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum is zaterdag bij zonsondergang gestopt met het zoeken naar de vermiste. ,,We hebben alle middelen maximaal ingezet, maar helaas niemand aangetroffen. Er zijn geen nieuwe aanwijzingen die verder zoeken op zondag rechtvaardigen.”

Na zonsondergang werd begonnen met het bergen van het omgeslagen jacht Capella uit Breskens, dat nog altijd op zee ronddreef.