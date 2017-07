De politie Limburg is een onderzoek begonnen naar het overlijden van een kind in het dorp Steyl op zondag. Volgens de politie is het kind in een woning aan de Gieterijstraat geen natuurlijke dood gestorven. Een traumahelikopter werd ingeroepen maar dat bleek tevergeefs.

Er zijn geen arrestaties verricht, het is nog niet duidelijk hoe het kind om het leven is gekomen.

Het kloosterdorp Steyl ligt even ten zuiden van Venlo in het noorden van Limburg.