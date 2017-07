Veel steun voor actievoerende leraren

Leraren in het basisonderwijs moeten meer salaris krijgen, vindt een grote meerderheid van de kiezers volgens een zondag verschenen peiling van Maurice de Hond. Op de vraag of de eisen van de leerkrachten ingewilligd moeten worden, antwoordde maar liefst 77 procent van de ondervraagden bevestigend. Slechts 14 procent zei nee, 9 procent wist het niet of had geen mening.

Duizenden leerkrachten voerden afgelopen week actie omdat ze hun werkdruk te hoog vinden en het salaris te laag. Kiezers die lid zijn van het panel van De Hond zijn dat van links tot rechts met hen eens, hoewel de steun onder VVD-aanhangers beduidend kleiner is (57 procent) dan bijvoorbeeld onder PvdA-stemmers (93 procent).

PvdA-leider Lodewijk Asscher, tevens demissionair minister van Sociale Zaken en vicepremier, eiste afgelopen week ineens ook dat de lerarensalarissen omhoog moeten. Asscher dreigde dat zijn partij anders geen verantwoordelijkheid wil nemen voor de begroting van het demissionaire kabinet.

Volgens De Hond oogst Asscher enig succes met deze opstelling: zijn partij zou volgens de peiling nu drie zetels meer halen dan bij de verkiezingen van 15 maart en uitkomen op twaalf. Ook Forum voor Democratie zit in de lift met vijf virtuele zetels tegen de huidige twee.

Voor zijn wekelijkse peiling ondervraagt De Hond een volgens hem representatieve groep van minstens 3000 mensen die zich ooit voor zijn panel hebben aangemeld.