Arnhem wil Ahmed Marcouch als burgemeester

Ahmed Marcouch (PvdA) is maandag voorgedragen als nieuwe burgemeester van Arnhem. De 51-jarige Marcouch volgt Herman Kaiser (CDA) op, die zijn ambt om gezondheidsredenen moest neerleggen. Sindsdien is Boele Staal (D66) waarnemend burgemeester in Arnhem.

Marcouch was van 2010 tot 2017 lid van de Tweede Kamer. Het is de bedoeling dat hij op 1 september aantreedt in Arnhem. Marcouch zegt in een reactie dat hij blij en vereerd is, dat hij is voorgedragen. ,,Blij om de Arnhemmers te kunnen dienen en vereerd met het vertrouwen dat de gemeenteraad in mij stelt”, aldus Marcouch.

De aanbeveling van de Arnhemse raad gaat naar de minister van Binnenlandse Zaken. Die doet, als er geen bezwaren zijn, een voordracht aan de koning, die vervolgens de benoeming bekrachtigt.

Marcouch was van 2006 tot 2010 voorzitter van het stadsdeel Amsterdam-Slotervaart. Hij kreeg landelijke bekendheid door zijn harde opstelling ten opzichte van probleemjongeren. Ook werkte hij bij de politie in Amsterdam. Marcouch sprak afgelopen tijd bij enkele manifestaties waarbij steun werd betuigd aan de volksbeweging in de Marokkaanse Rif-regio die vecht voor sociale rechtvaardigheid en tegen corruptie.

De nieuwe burgemeester komt in een politiek onrustig Arnhem terecht. Sinds vorige maand wordt de stad bestuurd door een minderheidscollege, nadat eerst GroenLinks en later de ChristenUnie de coalitie verlieten. Sinds het aantreden van de nieuwe raad hebben al vier wethouders van verschillende partijen het bijltje erbij neergelegd omdat er binnen het college van B en W geen afspraken te maken zouden zijn. Het Arnhemse college bestaat nu uit SP, D66 en CDA.