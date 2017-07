In Venlo is in de nacht van zondag op maandag een automobilist omgekomen bij een verkeersongeval.Twee auto’s botsten rond 02.40 uur op elkaar bij de Eindhovenseweg (N556).

De bestuurder van een van die auto’s kwam daarbij om, aldus de politie. In de andere auto zaten twee personen. Die zijn voor de zekerheid nagekeken.

Vermoedelijk is een van de twee auto’s door rood gereden of mogelijk was er iets mis met de verkeerslichten, aldus de politie die onderzoek doet.