Kamer bezorgd over kosten nieuwe onderzeeboot

De Kamer blijft met veel vragen zitten over de kosten voor de vervanging van de vier Nederlandse onderzeeboten. D66’er Salima Belhaj noemde het financiële aspect van het project dinsdag in de Kamer ,,echt zorgwekkend”. Voor de mogelijke aanschaf is minimaal 2,5 miljard euro uitgetrokken.

Het CDA vindt de minister ,,vaag over het budget”, zei Raymond Knops. PVV’er Gabriëlle Popken wilde graag weten wat het kabinet maximaal wil uittrekken voor de vervanging van de vier boten van de Walrusklasse. De PvdA, SP en GroenLinks zitten met soortgelijke vragen.

Wel is er een meerderheid om nieuwe onderzeeboten aan te schaffen. VVD en CDA zijn sowieso voor, terwijl de PVV ,,open” in het proces staat. Ook D66 lijkt geen onoverkomelijke bezwaren te hebben. De PvdA was eerder voor, maar vindt het nu ,,geen vanzelfsprekendheid” dat er nieuwe onderzeeboten komen, zei Kirsten van den Hul.

Minister Jeanine Hennis van Defensie benadrukte dat de vervanging nog in de studiefase zit. De komende maanden wordt meer duidelijk over de kosten. ,,Gaandeweg zal het inzicht in de kosten toenemen.” In de tweede helft van volgend jaar moet de studiefase zijn voltooid. Een definitief besluit over vervanging valt in 2021. Tussen 2027 en 2031 moeten de huidige onderzeeboten dan worden vervangen.