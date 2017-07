Klaas Otto vervolgd voor mishandeling clublid

Het Openbaar Ministerie in Breda gaat oprichter Klaas Otto van motorclub No Surrender ook vervolgen voor de zware mishandeling van een voormalig clubgenoot in 2016. De aanklager denkt te kunnen bewijzen dat de voormalig voorman van de motorclub opdracht heeft gegeven voor de geruchtmakende mishandeling in Bergen op Zoom die vermoedelijk is uitgevoerd door andere clubleden.

Het 41-jarige slachtoffer van de mishandeling werd in mei na de een begrafenis van de vader van een lid van No Surrender meegenomen en afgetuigd in een bosgebied in Bergen op Zoom. Hij werd door zijn motorvrienden thuis afgeleverd met botbreuken in zijn gezicht, zijn bovenlichaam en aan ledematen. De Schiedammer werd door zijn vriendin naar het ziekenhuis gebracht, waar hij aangifte deed.

Vier leden van No Surrender uit Oss, Amsterdam, Rotterdam en Nieuwerkerk aan den IJssel zitten vast voor de mishandeling. Otto was al verdachte in een groot onderzoek naar afpersing, bedreiging en witwassen.