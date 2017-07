Onafhankelijk fonds voor gedupeerde Groningers

Groningers die schade hebben geleden door de gaswinning kunnen in de toekomst een beroep doen op een onafhankelijk fonds. De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM), die het gas wint, is straks niet langer verantwoordelijk voor de uitbetaling van schadevergoedingen, liet minister Henk Kamp van Economische Zaken dinsdagavond weten. De NAM blijft wel het benodigde geld opbrengen.

Hoeveel geld het fonds krijgt en hoe het er precies gaat uitzien is nog niet uitgewerkt, zei Kamp in de Tweede Kamer. Hij benadrukte dat de NAM al niet meer beslist over de toewijzing van schadevergoeding. Een onafhankelijke commissie wordt verantwoordelijk voor het opnemen van de schade, maakte de minister al eerder bekend.

Veel partijen in de Kamer hadden op een onafhankelijk schadefonds aangedrongen. Vooral de VVD heeft nog haar twijfels en vreest bureaucratische rompslomp.