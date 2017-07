Uitspraak over ‘orgaandiefstal’ door chirurg

Het tuchtcollege voor de gezondheidszorg doet dinsdagmiddag uitspraak in een zaak tegen een chirurg die door nabestaanden van orgaandiefstal wordt beticht. De ouders van een achttienjarig meisje dat door een verkeersongeluk was omgekomen, gaven de arts in 2011 toestemming om haar nieren beschikbaar te stellen voor donatie. Later kwamen ze erachter dat ook delen van de milt en enkele aders waren uitgenomen. Daarop dienden ze een klacht in.

De chirurg legde uit dat zijn werkwijze noodzakelijk was om de niertransplantatie te doen slagen. Dinsdag zal het tuchtcollege beoordelen of hem iets te verwijten valt. Als dit het geval is, kan het college maatregelen opleggen variërend van een waarschuwing tot een beroepsverbod.