Afvalwater zit vol met resistente bacteriën

In bijna al het afvalwater dat in Nederland na zuivering weer in het oppervlaktewater terechtkomt, zitten resistente bacteriën. Dat stelt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in een woensdag verschenen rapport.

Resistente bacteriën komen onder meer via mensen die antibiotica slikken in het riool terecht. Deze bacteriën zijn een groeiend probleem omdat bestaande antibiotica niet werken tegen infecties met deze bacteriën.

Zwemmers kunnen bijvoorbeeld besmet raken met deze resistente bacteriën. Hoewel het water steeds beter wordt gezuiverd en de overheid inzet op minder antibioticagebruik, adviseert het RIVM dat nieuwe zuiveringstechnieken worden gebruikt om deze bacteriën eruit te filteren. Ook wil het RIVM dat er aanvullend onderzoek wordt gedaan naar welk effect dit ‘vervuilde’ water heeft op de volksgezondheid.