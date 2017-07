‘Etnische afkomst belangrijker dan strafblad’

Een geweldsdelinquent van Nederlandse afkomst maakt grotere kans op uitnodiging bij sollicitatie dan sollicitanten met een migratieachtergrond met een blanco strafblad. Dat blijkt uit een gezamenlijk onderzoek van de Vrije Universiteit Amsterdam (VU), het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR), de Radboud Universiteit (RU) en Universiteit Utrecht (UU).

De onderzoekers verstuurden meer dan 500 gefingeerde sollicitatiebrieven met cv’s, in reactie op internetvacatures. In de brieven en cv’s werden de etniciteit van de briefschrijver, het al dan niet hebben van een strafblad en het type delict dat was gepleegd (geweldsdelict, vermogensdelict of zedendelict) systematisch gevarieerd. Voor al het overige waren de brieven identiek.