Formatie in Johan de Witthuis nabij Binnenhof

Het formatieoverleg verplaatst zich maandag en dinsdag naar het statige Johan de Witthuis in Den Haag. Dat is een paar honderd meter verderop van de Stadhouderskamer op het Binnenhof waar VVD, CDA, D66 en ChristenUnie normaliter onderhandelen over een nieuw kabinet.

Informateur Gerrit Zalm kondigde na zijn aantreden eind vorige maand al aan dat de partijen eens elders zouden gaan praten. Meerdere partijen vonden het volgens hem ,,toch wel leuk om eens een keer met z’n allen inclusief een overnachting en inclusief wat informele mogelijkheden ergens te gaan zitten”.

Het Johan de Witthuis is praktisch, beschikbaar en heeft een mooie tuin, aldus een woordvoerder van de formatie woensdag. De onderhandelaars van de vier partijen gaan ’s avonds samen een hapje eten.

In het Johan De Witthuis ontvangt het kabinet geregeld buitenlandse gasten.

Donderdag gaat de formatie verder om 10.30 uur.