Geen rugzakverbod in Vierdaagseweek

In tegenstelling tot andere grote zomer- en muziekevenementen komt er tijdens de Nijmeegse Vierdaagse geen rugzakverbod. Burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen ziet ook geen reden om obstakels te plaatsen op wegen naar de festiviteiten, zo zei hij woensdag. Zijn stad aan de Waal staat in de derde week van juli in het teken van de 101e Vierdaagse en de 48e Vierdaagsefeesten

Volgens Bruls is het onmogelijk een rugzakverbod te handhaven aangezien er een kleine twee miljoen wandelaars en bezoekers naar Nijmegen komen. ,,Onze beste voorbereiding tegen terrorisme is het werk van de nationale veiligheidsdiensten. Een rugzakverbod in zo’n mensenmassa is schijnveiligheid. En je kan niet alles voorkomen.”

De Vierdaagse en de feesten gelden in de hele wereld als een voorbeeld voor de organisatie van een massa-evenement. Functionarissen uit tal van wereldsteden komen in Nijmegen kijken hoe de veiligheid en het toezicht zijn geregeld.