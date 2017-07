Limburgse boeren boos op minister Blok

De Limburgse boerenkoepel LLTB is boos op minister Stef Blok van Veiligheid en Justitie. Die heeft in antwoord op Kamervragen van de PVV gezegd dat de hennepproblematiek op Limburgse boerenakkers ‘zeer gering’ is. Dat is de LLTB in het verkeerde keelgat geschoten.

In zijn antwoord aan de PVV-Kamerleden Dion Graus en en Lilian Helder schrijft Blok dat het aantal wietplantages dat met helikoptervluchten van de politie werd opgespoord ‘zeer gering’ is en dat daarom is besloten te stoppen met deze controles.

Volgens de bond worden er jaarlijks vele duizenden wietplanten gevonden tussen de mais. ,,Minister Blok noemt dat aantal ‘zeer gering’ en dat vind ik echt een bizarre opmerking’’, zegt LLTB-voorzitter Léon Faassen. ,,In 2009 bijvoorbeeld, werden er 43.000 hennepplanten gevonden en vernietigd. We praten dan over een straatwaarde van ruim 43 miljoen euro. Dat is in mijn ogen niet ‘zeer gering’, maar zeer ernstig.”

LLTB en boeren controleren hun maisvelden nu zelf met drones. Maar PVV’ers Graus en Helder vinden dat de boeren niet moeten opdraaien voor politietaken.

Blok vindt echter dat burgers en het bedrijfsleven ook zelf hun eigendommen moeten beschermen tegen ‘crimineel misbruik’. ,,Dus dat zou betekenen dat agrariërs elke dag door hun metershoge maisplanten moeten wandelen op zoek naar hennep?”, vraagt Faassen.

CDA heeft een debat over deze kwestie aangevraagd, en dat is gesteund door SGP en PVV. Het debat vindt na het zomerreces plaats.