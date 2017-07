Minister: geduld bij omstreden flexwet

Geduld is geboden bij de beoordeling van de omstreden Wet werk en zekerheid (Wwz), ook bekend als de flexwet. Het is voorbarig om nu al conclusies te trekken, stelt minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) woensdag.

De Wwz, geleidelijk ingevoerd vanaf begin 2015, is onder meer bedoeld om werknemers meer zekerheid te geven. Maar critici beweren dat werkgevers door de flexwet geen vaste contracten meer willen aangaan.

Asscher benadrukt dat het aantal vaste banen weer toeneemt, voor het eerst sinds het uitbreken van de financiële crisis in 2008. De minister erkent dat het aantal werknemers met een flexibel contract sterker is gestegen. Hij wees eerder al op de aantrekkende economie als een oorzaak. Verder ziet hij de stijging van het aantal flexibele contracten als een trend die al vijftien jaar zichtbaar is en allerlei oorzaken heeft.