NZa gaat wachttijden ziekenhuis aanpakken

De wachttijden voor specialisten in Nederlandse ziekenhuizen zijn nog steeds te lang. Voor acht specialismen, zoals cardiologie en kaakchirurgie, moeten patiënten in sommige delen van het land langer wachten dan volgens de zogeheten treeknormen is afgesproken. Volgens deze normen moet iemand binnen vier weken terechtkunnen op de polikliniek en binnen zeven weken geopereerd worden.

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft een plan van aanpak geschreven om deze wachtlijsten weg te werken. Volgens de NZa moeten ziekenhuizen en zorgverzekeraars actiever doorverwijzen naar andere ziekenhuizen waar wel ruimte is. Ook moeten ziekenhuizen en zelfstandige behandelcentra hun wachttijden verplicht publiceren. De NZa wil toe naar een centrale plek waar alle wachttijden zijn te raadplegen.

Verder is de NZa kritisch over de samenwerking tussen zorgverzekeraars en ziekenhuizen. ,,Nu verwijzen ziekenhuizen en verzekeraars nog te vaak naar elkaar in plaats van dat zij de te lange wachttijden gezamenlijk aanpakken.”

Ten slotte vindt de NZa dat patiënten vaker moeten worden doorverwezen naar zelfstandige behandelcentra. Dat zijn veelal commerciële gezondsheidscentra die zich hebben toegelegd op een specialisme zoals bijvoorbeeld orthopedie.