Ontsnapte crimineel al maand voortvluchtig

De politie in Amsterdam heeft een foto verspreid van de vuurwapengevaarlijke jeugdcrimineel Luciano Dijkman. De negentienjarige man ontsnapte op 6 juni tijdens begeleid verlof in Breda, waar hij in een jeugdinrichting zat en sindsdien ontbreekt elk spoor.

Dijkman is volgens de politie onberekenbaar, vluchtgevaarlijk en vermoedelijk in het bezit van een vuurwapen. Het is niet de eerste keer dat hij ontsnapt tijdens verlof.

Zijn aanhouding na die ontsnapping mislukte in eerste instantie. Ondanks het feit dat er gewapende agenten om de auto stonden en er schoten werden gelost op de wagen, wist Dijkman te ontkomen. Wel werd hij daarbij geraakt. Een paar dagen later werd de jeugdcrimineel alsnog gearresteerd in Amsterdam.

De politie vermoedt dat hij zich nu ook in die stad ophoudt. Dijkman zat vast in verband met een gewapende overval.