Oproep aan Turkije Lagendijk toe te laten

Turkije moet oud-Europarlementariër Joost Lagendijk (GroenLinks) weer toelaten, zodat hij zich bij zijn familie in Istanbul kan voegen. Die oproep doet het Europees Parlement in een resolutie die donderdag naar verwachting met grote meerderheid wordt aangenomen.

De zestigjarige Lagendijk woont al jaren in Turkije met zijn Turkse vrouw. Hij werd in september tegengehouden op het vliegveld van Istanbul na een bezoek aan Nederland. Waarom hij werd geweigerd is onduidelijk. Mogelijk heeft dat te maken met de Turkse universiteit waarvoor hij werkte. Die inmiddels gesloten instelling zou banden hebben met de Gülen-beweging, die de Turkse regering als terroristisch bestempelt.

Het EU-parlement zal donderdag pleiten voor stopzetting van de onderhandelingen over Turkse toetreding tot de EU als de voorgestelde grondwetswijziging die president Erdogan veel meer bevoegdheden geeft, ongewijzigd wordt doorgevoerd. De Turkse bevolking sprak daar in april steun voor uit in een referendum. Het kritische rapport van Turkije-rapporteur Kati Piri (PvdA) wordt naar verwachting met grote meerderheid aangenomen.