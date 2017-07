Oud-minister Curaçao krijgt 80 uur taakstraf

De Curaçaose oud-minister van Volksgezondheid en huidig parlementariër Jacinta Constancia is woensdag in Willemstad veroordeeld tot tachtig uur taakstraf. In februari sloeg ze collega Giselle Mc William tijdens een vergadering in het parlement vol in het gezicht en bedreigde ze een andere parlementariër.

Het Openbaar Ministerie had tweehonderd uur taakstraf geëist, waarvan veertig uur voorwaardelijk, voor de klap en de bedreiging. De rechter oordeelde dat de bedreiging onder de parlementaire immuniteit valt. Voor de klap kreeg ze tachtig uur taakstraf. Ze heeft twee weken om eventueel in hoger beroep te gaan.