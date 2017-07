PVV, Pegida en NVU betogen tegen Marcouch

Geert Wilders is woensdagmiddag aangekomen bij het gemeentehuis van Arnhem, waar hij samen met andere PVV’ers demonstreert tegen de voordracht van Ahmed Marcouch als nieuwe burgemeester van de stad. Ook leider Edwin Wagensveld van actiegroep Pegida en Constant Kusters van de extreemrechtse Nederlandse Volks-Unie (NVU) zijn met sympathisanten ter plaatse om hun ongenoegen te uiten.

Honderdvijftig tot tweehonderd man publiek is toegestroomd, maar het is niet duidelijk hoeveel van die mensen zijn gekomen om mee te demonstreren. De politie is aanwezig met onder meer tientallen agenten. Ook is politie te paard ingezet.

De gemeenteraad van de Gelderse hoofdstad heeft Marcouch maandag voorgedragen. De PvdA’er was van 2010 tot 2017 lid van de Tweede Kamer. Het is de bedoeling dat hij op 1 september aantreedt als burgemeester.

Wilders vindt het onder meer ‘schandalig’ dat Marcouch als burgemeester straks de politie gaat aansturen, omdat hij weleens heeft gezegd dat PVV’ers volgens hem niets bij de politie te zoeken hebben. Ook is oud-agent Marchouch voor het toestaan van hoofddoekjes bij de politie.