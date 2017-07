Roos doet emotionele oproep voor plots overleden vriendin

Roos van der Waerden doet op Facebook een emotionele oproep. Haar vriendin Samra is onlangs overleden. De Amsterdamse wil de laatste wens van haar in vervulling laten gaan: haar lichaam terugbrengen naar haar familie in Eritrea.

Roos gaf Samra als Taalmaatje bij VluchtelingenWerk Nederland iedere week 1,5 uur les in de Nederlandse taal. Het tweetal raakte met elkaar bevriend. “Soms studeerden we hard, andere keren praatten we 1,5 uur niet in het Nederlands en hadden we het in het Engels over andere dingen; over haar zoontje, over haar familie, haar verleden in Eritrea, de armoede, over dat homo’s er niet toegestaan zijn en dat je keuze hebt tussen drie religies en anders opgesloten wordt. Over mijn relatie, haar relatie, over de verschillen, over de overeenkomsten. We hebben een open vriendschap opgebouwd”, schrijft Roos op Facebook.

Plotseling gaat het niet zo goed met Samra. “Ze had een opgezwollen nek, had me al eens eerder verteld dat ze last had. De afgelopen week had ze bijna niet kunnen eten of slapen van de pijn, zei ze. Ik ben met haar naar de spoedeisende hulp gegaan en veel scans en ondervragingen volgden.” Roos steunde Samra onvoorwaardelijk: “Ze heeft hier geen familie en wilde niet dat de Eritrese community ervan zou weten, omdat ze nog niet wilde dat het bij haar familie terecht zou komen. Dus werd ik haar contactpersoon en bleef ik bij elk gesprek.”

“Ze barstte in tranen uit: ‘het was allemaal voor niks’

Samra blijkt anaplastische schildklierkanker te hebben. De 32-jarige heeft nog maar drie maanden te leven. Roos: “Ze was christelijk en haalde veel kracht en hoop uit haar geloof, bijna om jaloers op te worden. Sinds maandag sloeg het om. Ze barstte in tranen uit, omdat het ‘allemaal voor niks was’.” Roos vervolgt: “Ze heeft jarenlang gelopen, grenzen overgestoken, op bootjes gezeten in de nacht, duizenden euro’s aan smokkelaars betaald om hier te komen en een betere toekomst te creëren voor haar familie en haar zoontje. Nu, door dikke pech, lijkt het allemaal voor niets. Ze wilde haar laatste weken leven in Eritrea. Maar na maandag ging het snel. Ze had overal pijn en de blik in haar ogen veranderde. 1 juli is ze overleden.”

Roos roept mensen op om geld te doneren om de laatste wens van Roos in vervulling te laten gaan: “Ik heb haar beloofd dat ik er alles aan zou doen om haar lichaam terug bij haar familie te krijgen, zodat ze daar begraven kan worden. Dit gaat ook gebeuren, onder leiding van het IOM Nederland. Er is echter geld nodig voor onder andere een verzegelde kist, haar tijd in het mortuarium, maar ook, heel graag, voor haar familie. Want dat is de reden dat ze ging. Om hier te kunnen werken, haar zoontje hier te halen en geld te kunnen sturen voor haar familie. Ze leven daar in armoede.”

Mensen kunnen geld doneren op het rekeningnummer NL07BUNQ2291070487, op naam R van der Waerden.