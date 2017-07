Rutte: MH17-proces zaak van lange adem

De nabestaanden van rampvlucht MH17 zijn tevreden dat er een besluit is genomen over de vervolging van de verdachten van het neerschieten van het vliegtuig van Malaysia Airlines in 2014. ,,Het geeft een goed gevoel dat er iets gebeurt, dat de zaak niet op slot zit”, zegt Evert van Zijtveld, voorzitter van de Stichting Vliegramp MH17.

Het kabinet heeft laten weten dat de landen die samenwerken in het strafrechtelijk onderzoek naar de ramp hebben besloten dat de verdachten door een rechtbank in Nederland en onder de Nederlandse wet worden berecht. Het vliegtuig stortte 17 juli 2014 neer in Oost-Oekraïne. Bij de ramp kwamen 298 mensen om het leven, onder wie 196 Nederlanders.

,,Het is nu belangrijk dat er geen tijd verloren gaat. Een decennialang proces, zullen wij nooit accepteren”, aldus Van Zijtveld woensdag namens de nabestaanden en slachtoffers. Hij doelt daarmee op bijvoorbeeld het Lockerbie-proces na de aanslag op PanAm-vlucht 103. Het duurde ruim twaalf jaar tot de dader van de terroristische aanslag werd veroordeeld. ,,Wij willen het proces meemaken”, zegt hij.

,,De personen die vlucht MH17 hebben neergehaald moeten voor de rechter komen en worden berecht. Daar gaat het om. De uitkomst is voor ons het belangrijkste”, zegt Van Zijtveld.

In het strafrechtelijk onderzoek naar de ramp werkt Nederland in het Joint Investigation Team (JIT) samen met Maleisië, Oekraïne, Australië en België. Het JIT presenteerde vorig jaar de eerste resultaten van het onderzoek. Hieruit bleek dat de Buk-raket waarmee de Boeing 777 boven Oost-Oekraïne is neergehaald, uit Rusland kwam.