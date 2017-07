Thrillerverkoop stijgt

De Spannende Boeken Weken van dit jaar, in juni, hebben tot meer verkopen van thrillers geleid dan de drie afleveringen van het evenement daarvoor. De omzet van spannende boeken in het algemeen was 12 procent hoger dan vorig jaar. De Nederlandse thrillers werden 13 procent beter verkocht.

Van alle boeken die deze periode over de toonbank gingen, was één op de zeven een Nederlandstalig spannend boek. Goede dochter van Karin Slaughter was echter de allerbest verkochte thriller tijdens de Spannende Boeken Weken van dit jaar, aldus de organiserende Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek (CPNB).