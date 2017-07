Treitervlogger en minister op Lowlands

Voormalig ‘treitervlogger’ Ismail Ilgün komt op festival Lowlands vertellen wat het met hem deed dat heel Nederland over hem heen viel na zijn opruiende filmpjes uit de Zaanse wijk Poelenburg. Intussen maakt hij positieve filmpjes voor het AD en heeft hij een contract bij platenlabel Top Notch. Dat leidde eveneens tot veel commentaar.

Ook demissionair minister Lilianne Ploumen (Ontwikkelingssamenwerking) gaat spreken op Lowlands. Ze speelde zich internationaal in de kijker door haar fonds She Decides, dat de gevolgen van een antiabortusbesluit van de regering-Trump ongedaan moet maken.

Andere sprekers zijn feminist Anne Fleur Dekker, directeur Tineke Ceelen van Stichting Vluchteling en de activistische ALS-patiënt Garmt van Soest.

Lowlands heeft ieder jaar naast muziek ook een programma over maatschappelijke thema’s. De 25e editie is van 18 tot en met 20 augustus op het evenemententerrein Walibi in Biddinghuizen.

Het muzikale affiche van het festival draagt namen als Mumford & Sons, The XX, Editors, Chef’Special, Solange Knowles en Iggy Pop. Ook zijn er comedy-optredens van Comedy Train, Dolf Jansen, Martijn Koning en Wim Helsen.