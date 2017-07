Verdachten MH17 in Nederland berecht

De verdachten van het neerschieten van vlucht MH17 zullen door een rechtbank in Nederland en onder de Nederlandse wet worden berecht. De landen die samenwerken in het strafrechtelijk onderzoek naar de ramp hebben dat besloten. Dat bevestigen Haagse bronnen woensdag.

Het kabinet zei er eerder al nadrukkelijk rekening mee te houden dat de daders uiteindelijk door de Nederlandse rechter zouden worden berecht. Er lagen nadat Rusland een veto had uitgesproken over een VN-tribunaal nog twee mogelijkheden op tafel: een nog op te richten internationaal tribunaal of nationale vervolging in een van die landen die samenwerken in het onderzoek. In het strafrechtelijk onderzoek naar de ramp werkt Nederland in het Joint Investigation Team (JIT) samen met Maleisië, Oekraïne, Australië en België.

Nu de beslissing is genomen, betekent dit niet dat er op korte termijn verdachten voor de rechter zullen staan. Het strafrechtelijk onderzoek is nog in volle gang. Hoewel er een groep betrokkenen in beeld is, zijn er nog geen mensen in staat van beschuldiging gesteld. Daar komt nog bij dat het maar de vraag is of bijvoorbeeld Rusland verdachten zal uitleveren.

Het JIT presenteerde vorig jaar de eerste resultaten van het onderzoek. Hieruit bleek dat de Buk-raket waarmee de Boeing 777 van Malaysia Airlines boven Oost-Oekraïne werd neergehaald uit Rusland kwam. De raket werd afgevuurd in gebied dat in handen was van pro-Russische rebellen. De lanceerinstallatie is daarna weer teruggebracht naar Rusland.

Moskou noemde de conclusies vooringenomen en politiek gemotiveerd.