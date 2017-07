Wouter Bos ‘ambassadeur’ voor EU-agentschap

De Nederlandse regering presenteert dinsdag in Brussel officieel haar bieding op het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA). Oud-minister van Financiën Wouter Bos wordt ‘ambassadeur’ voor het Nederlandse kandidaatschap.

Demissionair minister Edith Schippers (Volksgezondheid) en locoburgemeester van Amsterdam Kajsa Ollongren presenteren het Nederlandse bod om de EMA in de ,,Amsterdam Metropolitan Area” te vestigen, blijkt uit een uitnodiging voor de gelegenheid door EU-ambassadeur Robert de Groot.

Bos, sinds 2013 bestuursvoorzitter van het academisch ziekenhuis VU in Amsterdam en Bert Leufkens, voorzitter van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG), lichten toe waarom Nederland de geschiktste plek zou zijn voor het EMA.

Het EMA zetelt in Londen, maar moet vanwege het vertrek van de Britten uit de EU verhuizen naar een andere lidstaat. Ook de Europese Bankautoriteit (EBA) moet in 2019 weg. Een twintigtal lidstaten aast op een van de twee EU-agentschappen. Het besluit over de toewijzing valt in november.