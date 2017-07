Activisten tegengehouden bij Duitse grens

Een bus met zo’n dertig Nederlandse actievoerders heeft donderdag uren vastgestaan bij de grensovergang bij De Lutte op de A1. De Duitse politie hield de bus tegen die op weg was naar de G20-top in Hamburg. De activisten mogen naar eigen zeggen Duitsland niet in omdat een aantal van hen bekend is bij de Nederlandse politie.

Een woordvoerder van de Duitse politie bevestigt dit. ,,Daarbij hebben wij eigen aanwijzingen dat de activisten een gevaar voor Duitsland opleveren.” Volgens een van de actievoerders zijn de bus en persoonlijke bezittingen doorzocht. Er is niets gevonden.

De Duitse politie heeft de paspoorten ingenomen, die krijgen de actievoerders terug als ze onder politiebegeleiding vertrekken naar Nederland. De activisten hebben aangeven dat ze dat in de loop van de donderdagavond zullen doen.

Duitsland heeft verscherpte grenscontroles ingevoerd voor de G20-top.