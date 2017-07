Bejaarde vals aangewezen als internetoplichter

Een hoogbejaarde Helmondse is ernstig in de problemen gebracht omdat haar telefoonnummer is misbruikt door internetoplichters. Slachtoffers denken dat de negentigjarige vrouw betrokken is bij de zogenoemde ‘Microsoftscam’ maar de politie benadrukt donderdag dat zij geen dader is. De vrouw heeft niet eens een computer en zal aangifte doen van identiteitsfraude.

De politie laat weten dat kwade oplichtingsslachtoffers het adres van de vrouw hebben ontdekt en dat zij op internet ten onrechte wordt beschuldigd. ,,Ze heeft hierdoor veel overlast ervaren maar ze is geen dader maar slachtoffer.”

Volgens de politie kunnen de oplichters bellen met elk willekeurig nummer en dat in dit geval het nummer is gebruikt van de onwetende negentigjarige. Slachtoffers worden gebeld door mensen die zich voordoen als medewerkers van Microsoft. Ze nemen de thuiscomputer over en installeren kwaadaardige software, plunderen de bankrekening of vragen veel geld voor de hulp. Dit jaar werden al achthonderd Nederlanders slachtoffer.