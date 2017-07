Bitterballenmotie sneuvelt in Utrechtse raad

Een motie van de VVD in de Utrechtse gemeenteraad die bekend werd als de bitterballenmotie is donderdag weggehoond door andere partijen. Vorige week stemde de raad in met een voorstel van de Partij voor de Dieren om op evenementen van de gemeente voor de helft vlees en voor de rest vegetarische hapjes te serveren. De VVD ziet zo’n ‘vegaquotum’ niet zitten.

De gemeente moet zich volgens de VVD niet bemoeien met wat mensen eten. Maar het CDA noemde de VVD-motie een gĂȘnante vertoning. Stadsbelang Utrecht verliet bij de stemming zelfs boos de raadszaal. Fractievoorzitter Klaas Verschuure van D66: ,,U heeft het aanzien van de hele Utrechtse politiek geschaad, alsof wij niets beters te doen hebben dan praten over borrelhapjes.”