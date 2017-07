Brussel tikt Nederland vaker op vingers

Nederland heeft vorig jaar 24 keer een officiële waarschuwing van de Europese Commissie gekregen omdat Europese richtlijnen onjuist of te laat in nationale wetgeving zijn omgezet, of verkeerd worden toegepast. Sinds 2012 daalde het aantal nieuwe klachten, maar in 2016 was sprake van een forse sprong.

Het totale aantal zogeheten inbreukprocedures die Brussel tegen ons land heeft lopen stond eind vorig jaar op 45, zo blijkt uit een donderdag gepubliceerd overzicht. ,,Erg zorgwekkend”, aldus de commissie, die stelt dat burgers en bedrijven hier uiteindelijk de dupe van zijn.

Nederland staat op de 22e plek van de 28 lidstaten. Spanje en Duitsland voeren de lijst aan met 91 procedures, gevolgd door België. Estland heeft er met dertig het minst.

EU-breed lopen er in totaal 1657 procedures, 21 procent meer dan in 2015 en een recordaantal. Zo’n zaak kan voor het Europees Hof van Justitie komen en tot boetes leiden.