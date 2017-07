Drachtige dieren minder vaak geslacht

Staatssecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken wil een einde aan het slachten van hoogdrachtige dieren. De komende tijd wordt een wettelijk verbod uitgewerkt voor runderen, varkens, schapen, geiten en paarden. Met de veehouderij worden daarnaast afspraken gemaakt om te voorkomen dat hoogdrachtige dieren naar het slachthuis worden vervoerd.

Dit staat in een brief aan de Tweede Kamer die woensdag is verstuurd. De drachttijd verschilt per dier en varieert van ongeveer drie maanden bij varkens tot ongeveer elf maanden bij paarden.