‘Eerste aanhouding door nieuwe speekseltest’

Een 39-jarige automobilist uit Voorburg is donderdag in Kaag en Braassem (Zuid-Holland) aangehouden omdat hij onder invloed van cocaïne achter het stuur zat. Voor zover bekend is hij de eerste die tegen de lamp loopt door de speekseltest, aldus de politie. De test kan worden afgenomen als agenten vermoeden dat iemand drugs heeft gebruikt.

De politie past sinds 1 juli haar wettelijke bevoegdheid toe om verkeersdeelnemers en verdachten van geweldsmisdrijven te testen op drank en drugs. Valt de speekseltest positief uit, dan volgt vervolgonderzoek. De 39-jarige verdachte is dan ook meegenomen naar het politiebureau waar een arts bloed bij hem heeft afgenomen. Het bloedmonster is naar het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) gebracht. De uitslag geldt ook als bewijsmiddel in een eventuele rechtszaak.

De testen worden ook uitgevoerd bij zaken als openlijke geweldpleging, stalking en zedenmisdrijven.