Brand varkensboer: mogelijk 4000 zeugen dood

Door een grote brand in een varkensbedrijf in het Brabantse Heeswijk-Dinther zijn zeker twee loodsen verwoest. De loodsen maken deel uit van een complex van vier loodsen met in totaal zo’n 4000 zeugen. Er zijn geen gewonden gevallen.

,,Het ziet er niet goed uit”, zei een woordvoerder van de brandweer in de nacht van donderdag op vrijdag. ,,We hebben geen hoop meer voor deze dieren.” De brand wordt bestreden door korpsen uit de wijde omgeving, onder meer Oss, Veghel en Uden. De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur overslaat naar andere gebouwen.

,,Er trok net een onweersgebied over toen de brand ontstond bij het invallen van de duisternis. Dikke rookwolken zijn tot in de wijde omgeving te zien. De brand lijkt te zijn ontstaan door blikseminslag, maar volgens de woordvoerder moet onderzoek vrijdag uitwijzen wat de precieze oorzaak is.