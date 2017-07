Kamer redt stichting Q-koorts-slachtoffers

Het voortbestaan van een stichting die slachtoffers van Q-koorts ondersteunt, is verzekerd. De Tweede Kamer maakte donderdag eensgezind 100.000 euro vrij om Stichting Q-support overeind te houden.

Bovendien vraagt de Kamer het kabinet voor volgend jaar en nadien genoeg subsidie te verstrekken ,,om de kennis en kunde van de stichting te behouden”.

Pleitbezorger Madeleine van Toorenburg (CDA) noemt het unanieme besluit heel belangrijk. ,,De Q-koorts heeft veel mensen getroffen en velen lijden nog elke dag. Als er vragen zijn en begeleiding nodig is, moet die voorhanden zijn, ook in de toekomst.”

Q-koorts, een bacterie die van dier op mens wordt overgedragen, brak in 2007 uit op een geitenboerderij in het Brabantse Herpen, en verspreidde zich snel over het land. Volgens officiƫle cijfers is de ziekte 74 mensen fataal geworden, maar vermoedelijk zijn dat er meer.