Kamer verwerpt PVV-verzet tegen Marcouch

Vrijwel de hele Tweede Kamer staat achter de voordracht van ex-PvdA-Kamerlid Ahmed Marcouch tot burgemeester van Arnhem. Een brede meerderheid verwierp donderdag de oproep van de PVV aan minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken) om niet akkoord te gaan met de benoeming.

Plasterk had de oproep woensdag al afgekeurd. Volgens de PVV discrimineert Marcouch omdat hij vindt dat PVV’ers niet bij de politie mogen. De partij benadrukt dat Marcouch als burgemeester het gezag heeft over de politie wat betreft handhaving van de openbare orde en hulpverlening in de gemeente Arnhem.

Behalve de PVV stemde ook Forum voor Democratie (FVD) voor de oproep. Maar FVD deed dat omdat de partij de gang van zaken rond de benoeming van burgemeesters niets vindt. De partij is voor gekozen burgemeesters.