Koenders wil sancties tegen smokkelaars Libië

De Verenigde Naties moeten mensensmokkelaars in Libië sancties opleggen. Nederland en enkele andere landen onderzoeken of dit haalbaar is, aldus minister Bert Koenders van Buitenlandse Zaken donderdag. Hij denkt onder meer aan aan het bevriezen van tegoeden van smokkelaars.

Er wordt veel geld verdiend aan de mensensmokkel. Veel van de voornamelijk economische migranten redden het uiteindelijk niet om het Europese vasteland te halen. Dit jaar zijn al meer dan 1700 mensen verdronken in de Middellandse Zee onderweg naar Europa.

,,Dit soort sancties helpen bij het ondermijnen van het businessmodel van deze criminelen”, aldus Koenders. ,,Bovendien is onze inzet in Libië niet alleen om de migratiestroom onder controle te krijgen, maar ook om de toenemende grove mensenrechtenschendingen, waarin deze smokkel ontaardt, te bestrijden.”

De EU probeert met schepen en training van de Libische kustwacht de smokkel te stoppen. De EU gaat ook actiever optreden in de Sahel-regio waar veel mensensmokkelaars actief zijn.