Kosten defibrillator niet meer voor eigenaar

Eigenaars van een defibrillator draaien niet langer op voor de kosten van het gebruik. Vanaf volgend jaar kunnen zij de rekening voor het gebruiksklaar maken van het reanimatie-apparaat indienen bij de ambulancedienst, heeft minister Edith Schippers donderdag laten weten.

Defibrillatoren of AED’s hangen op duizenden plaatsen in Nederland, bijvoorbeeld op scholen, in bedrijven en winkels. Als zo’n stroomstootapparaat is ingezet om de hartslag van een slachtoffer weer op gang te brengen, moeten daarna onder meer de elektroden worden vervangen. Dat kan zomaar 150 euro kosten.

De verzekeraar van het slachtoffer moet dat vergoeden, maar dat komt er vaak niet van. Als het goed afloopt, komt de eigenaar van de defibrillator vaak niet te weten bij wie hij moet aankloppen. Loopt het slecht af, dan vinden eigenaars het vaak pijnlijk nabestaanden lastig te vallen met de rekening. Dat is na 1 januari voorbij, doordat de ambulancedienst dan de kosten voorschiet en verhaalt op de verzekeraar.