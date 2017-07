Letselschaderaad werkt aan code beroepsziekte

Een nieuwe gedragscode moet de afhandeling van financiële claims vereenvoudigen voor mensen die een beroepsziekte hebben opgelopen. Dat schrijft minister van Sociale Zaken Lodewijk Asscher donderdag aan de Tweede Kamer. Via De Letselschade Raad worden onder meer het Verbond van Verzekeraars, de ANWB, Slachtofferhulp Nederland en letselschade-experts betrokken bij het opstellen van de code.

Volgens Asscher duurt de afhandeling van claims bij beroepsziekten nu vaak veel te lang. De Letselschade Raad is gevraagd de gedragsregels op te stellen die de basis moeten vormen voor de behandeling van de zaken. De raad, een overkoepelend orgaan, doet dat in overleg met de partijen in de letselschadebranche.

Veel voorkomende beroepsziekten zijn bijvoorbeeld doofheid, longkanker, nekklachten en ziektes door werken met asbest of lood.