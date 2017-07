Rutte blij dat Nederland weer bij G20 is

Premier Mark Rutte is blij dat Nederland na jaren weer een keer aanwezig kan zijn bij de G20, die vrijdag en zaterdag in Hamburg is. Hij noemt het vooral gezien de internationale ontwikkelingen belangrijk dat Nederland er als grote economie weer bij is.

Eén van de zaken die voor Rutte belangrijk zijn om te bespreken is vrijhandel. Nederland is daar traditiegetrouw voorstander van, maar is volgens Rutte wel op zijn hoede. ,,Ook wij moeten ons er tegelijkertijd van vergewissen en er ook naar streven dat we niet naïef zijn.”

De premier wijst erop dat sommige landen doen aan dumping en zich niet houden aan afspraken over een gelijk speelveld. Daarover moeten volgens Rutte eisen worden gesteld.