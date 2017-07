Taxichauffeur die klanten gijzelde de cel in

Een taxichauffeur in Amsterdam die vorig jaar vier Chinese zakenlieden gijzelde en hen probeerde af te persen, moet de cel in. De rechtbank in Amsterdam veroordeelde de 22-jarige Emre T. donderdag tot negen maanden gevangenisstraf, waarvan drie voorwaardelijk.

T. had de Chinezen op 14 september van Schiphol opgehaald, waarna hij 485 euro vroeg voor het ritje naar hun hotel in Amsterdam-West. De klanten weigerden dat te betalen waarop de chauffeur doorreed en zijn klanten niet liet uitstappen. Ook dreigde hij met geweld. Uiteindelijk stopte de taxichauffeur pas nadat een van de zakenlieden twee ruiten van de auto kapot had geslagen. De Chinezen hadden hem toen al 100 euro betaald.

Het Openbaar Ministerie (OM) eiste onlangs een jaar cel, waarvan drie maanden voorwaardelijk.