Utrecht en Eindhoven hebben iets ideaals

Utrecht en Eindhoven hebben troeven die samen met elementen van zes andere Europese steden de ,,ideale stad’’ in Europa zouden vormen. Beide Nederlandse steden worden hoog aangeslagen in de eerste ‘monitor van culturele en creatieve steden’ die de Europese Commissie donderdag lanceerde.

Eindhoven doet het goed op het gebied van uitvindingen en innovatie, terwijl Utrecht scoort vanwege de lokale en internationale verbindingen. Gecombineerd met de pluspunten van Parijs, Kopenhagen, het Ierse Cork, Umeå in Zweden, Leuven in België en het Schotse Glasgow zou het in zo’n fictieve stad ideaal toeven zijn.

In die monitor zijn 168 steden opgenomen, waaronder ook Amsterdam, Rotterdam, Leeuwarden, Maastricht, Groningen, Leiden, Den Bosch en Den Haag. Amsterdam scoort in de lijst van grote steden hoog qua creatieve economie en ,,culturele vibraties’’.

De monitor meet hoe steden hun culturele en creatieve potentieel inzetten voor ontwikkeling, innovatie, werkgelegenheid en een betere levenskwaliteit. Beleidsmakers kunnen eruit opmaken wat er goed gaat en wat er beter kan.