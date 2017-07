Vorig jaar 400 leden motorbendes verdacht

Vorig jaar waren ruim 400 leden van criminele motorbendes verdacht van in totaal 680 strafbare feiten. Dat komt neer op één van de vijf bij de politie bekende leden.

Dat staat in een rapport over de zogeheten outlaw motorcycle gangs (OMG’s) dat donderdag is gepubliceerd. Het gaat onder meer om bijna 150 gevallen van (zware) mishandeling en openlijke geweldpleging, tientallen bedreigingen en meer dan twintig keer verboden vuurwapenbezit. Ook het vervaardigen van en handelen in drugs, doodslag/moord en afpersing staan op de lijst.

Volgens het ministerie van Veiligheid en Justitie bevestigen de cijfers dat de leden zich in wisselende samenstellingen en in groepsverband bezighouden met allerlei criminele bezigheden. De problemen met de bendes geven volgens justitie ,,onverminderd reden tot zorg”.