9 jaar cel voor doodslag in Maastricht

Een 33-jarige man uit Maastricht is vrijdag tot negen jaar gevangenisstraf veroordeeld voor doodslag op een 44-jarige plaatsgenoot. De straf is conform de eis van de officier van justitie, ook al zijn andere ten laste gelegde strafbare feiten niet bewezen verklaard.

De rechtbank Limburg vindt wel bewezen dat de verdachte twee jaar geleden zijn buurman met twintig messteken om het leven heeft gebracht. Dat gebeurde nadat het slachtoffer na twee eerdere ruzies op 22 juli 2015 tegen middernacht met een spade naar de woning van de verdachte in hetzelfde wooncomplex was getogen, waar een worsteling ontstond.

De verdachte verklaarde uit zelfverdediging te hebben gehandeld, nadat hij met de spade door het slachtoffer op zijn hoofd was geslagen. De rechtbank wijst een beroep op noodweer af, omdat de verdachte in zijn woning had kunnen blijven maar verkoos de confrontatie aan te gaan. Ook heeft hij volgens het vonnis pas gestoken toen het slachtoffer de schep had weggegooid en beiden in een worsteling verzeild raakten. Dat gebeurde onder de ogen van buurtgenoten.