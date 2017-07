Ankara veroordeelt Nederlandse stap

De Turkse regering heeft vrijdag de Nederlandse stap om vicepremier Tugrul Türkes volgende week niet toe te laten, veroordeeld. Türkes wil naar een herdenking van de mislukte staatsgreep in Turkije 15 juli een jaar geleden.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Ankara ziet in het weigeren van Türkes een ondemocratisch gebaar van Den Haag. Turkse burgers in het buitenland organiseren onafhankelijk bijeenkomsten om de gebeurtenissen van 15 juli te gedenken. Dat staat volgens Ankara helemaal los van de bilaterale betrekkingen tussen Turkije en Nederland. De verklaring van de Nederlandse regering van vrijdag over de weigering van Türkes ,,toont heel goed aan hoe het er met de democratie gesteld is”, aldus de verklaring van het Turkse ministerie.

Militairen deden 15 juli 2016 een bloedige poging tot staatsgreep in Turkije. Die mislukte vooral door massaal verzet van de bevolking en door gebrek aan steun onder andere militairen. Er vielen ruim 240 doden en bijna 2200 gewonden.